Buscará la UASLP triunfo en el CUTT

Con dos derrotas a cuestas, la escuadra de futbol varonil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, recibe este día a las 16:00 horas en la Unidad Deportiva Universitaria campo 1 de pasto a la Universidad Anáhuac Querétaro, en la tercera fecha del Campeonato Universitario Telmex Telcel.

Como se dio a conocer en su momento, la escuadra que dirige el técnico Luis Antonio "Negro" Cuevas, tiene en su haber dos partidos jugados ante la Universidad de Xalapa y el ITESM-campus Ciudad de México, con los cuales ha perdido, por lo que no ha tenido un buen arranque de torneo.

Se sabe que es un equipo en formación y que necesita trabajo para poder lograr un acoplamiento entre tus integrantes, pero ha trascendido de que no ha podido entrenar todos juntos, por problemas de horarios de los alumnos y que además algunos de ellos no están estudiando en esta ciudad capital y ante esto es que no se ha podido tener un buen rendimiento.

Se espera que esta situación y otros que existen en el seno del equipo y dirigentes se pueda resolver para fortalecer este proyecto en el cual se participa por segunda ocasión, en busca de mejorar la actuación que se tuvo hace tres años en este mismo evento.

Actualmente la UAQ se ubica en el lugar 14 con solo tres puntos, mientras que la UASLP está en el lugar 21 de 22 participantes sin unidades.