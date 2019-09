Buscará Marcelo García recortar distancia en SLP

El piloto representante de ISQUISA Marcelo García Serna inició de buena forma este sábado de prácticas y calificación en el marco de la Gran Premio Canel´s que arrancó motores en el óvalo potosino. García tiene dos principales objetivos: ofrecer una carrera satisfactoria y recortar distancia en el campeonato, por lo que llevó con gran entusiasmo la camioneta #21 Isquisa – Fertisquisa – Nitrousquisa – Más Cultivos – Soluisquisa – Isquicote – Unique – ProRally a calificar en la posición 10 con un tiempo marcado de 00:24.846 decidido a sacarle gran partido a la pick up en la carrera de este domingo, para beneplácito de los asistentes

"Llegamos con buenas expectativas para esta fecha, la camioneta no se ha comportado como queríamos pero fuimos avanzando en cada salida, para mañana sé que podremos mejorar aún más, me siento seguro, desde las prácticas traté de enfocarme bien para poder buscar el podio el día de mañana, el Pro Rally preparó una buena camioneta y creo que mañana en carrera será mejor, sin embargo habrá que concentrarse desde la casilla 10 para ir avanzando sé que estamos en la zona de contactos, así que a cuidar mucho eso no podemos fallar, hay que sumar la mayor cantidad de puntos en esta fecha, lo más importante es disfrutar esta carrera para que la afición disfrute también el espectáculo, buscaremos seguir avanzando en el campeonato general y sobretodo la afición nos apoye mañana en las MIKEL´s Trucks, va a ser una carrera memorable los esperamos porque pocas veces se llega tan parejos en la categoría", argumentó Marcelo.

Mañana miles de aficionados al deporte motor disfrutarán de una de las mejores carreras del año en este óvalo con la categoría Mikel´s Trucks, ahora solo queda esperar unas horas para disfrutar de un evento inolvidable y apoyar a Marcelo García en esta carrera, octava edición de NASCAR PEAK México Series en el Súper Óvalo Potosino.