Buscará Pumas mantener invicto

CIUDAD DE MÉXICO.- Guillermo Vázquez nació con el ADN puma en su sangre. "Memo" Vázquez junior dio sus primeros pasos en los campos de Ciudad Universitaria; debutó como futbolista y fue campeón vistiendo la camiseta de los Pumas; se hizo director técnico y ganó un título ahí, en La Cantera.

En 2016, después de vivir una tercera etapa en CU, se fue de su amada alma mater, debido a que vio que su directiva no quería reforzar debidamente al equipo. Se fue sin mirar hacia atrás, para tomar rumbo hacia Veracruz, —mala decisión—, Necaxa, donde dejó una gran imagen y ahora Atlético de San Luis, donde se la está viendo negras.

Hoy regresa, como rival, en los últimos lugares de la tabla, y se encuentra a unos Pumas renovados, con un proyecto muy parecido al que él manejó, de donde surgió, y que además invictos.

En estos momentos, nadie le pone un pero al liderato general del club universitario. Cinco victorias; cuatro empates; 17 goles a favor y ocho en contra para 19 puntos. Nadie, nadie pensaba que los del Pedregal llegarían a estas alturas del torneo en esa posición, y mucho menos cuando Miguel González Míchel dejó botado al equipo a dos días de que iniciara el campeonato, debido a problemas de índole personal.

Las apuestas inclinan la balanza drásticamente hacia el equipo felino y más cuando se dio a conocer que cinco jugadores del Atlético dieron positivo a Covid-19. Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de los enfermos, pero se sabe que dos jugadores claves como Nicolás Ibáñez en el ataque y Camilo Mayada en el medio campo, no hicieron el viaje a la Ciudad de México. Con ocho puntos, el Atlético de San Luis viene en calidad de víctima, así que el regreso a casa de Memo Vázquez, no será nada halagüeño.