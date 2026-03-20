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C. Cunningham no podrá pisar la duela

Tiene un pulmón colapsado y será evaluado en dos semanas

Por AP

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
C. Cunningham no podrá pisar la duela

Cade Cunningham, el escolta All-Star de los Pistons de Detroit, tiene un pulmón izquierdo colapsado y se espera que se pierda al menos dos semanas y posiblemente más, anunció el jueves el equipo.

Aún se desconoce la fecha precisa para un retorno a la actividad. Los líderes de la Conferencia Este dijeron que Cunningham será reevaluado al cumplirse las dos semanas.

Cunningham promedia 24,5 puntos y 9,9 asistencias con los Pistons, que van camino a su mejor temporada en casi dos décadas. Sólo ocho jugadores en la historia de la NBA han terminado una temporada promediando tantos puntos y asistencias, y Cunningham sería el primero en hacerlo con el uniforme de Detroit.

La temporada regular termina en menos de cuatro semanas. Los Pistons, que incluyeron a Cunningham como baja para el partido del jueves en Washington por una contusión en la parte izquierda de la espalda, dijeron que pruebas adicionales revelaron el problema en el pulmón— iniciarían su participación en los playoffs hasta el 18 o 19 de abril.

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Detroit llegó al jueves con marca de 5-2 en partidos sin Cunningham esta campaña.

Cunningham se lesionó en la victoria del martes sobre Washington, al retirarse a mitad del primer cuarto con lo que el equipo describió como espasmos en la espalda. Se lanzó por un balón suelto y chocó con el escolta de los Wizards Tre Johnson cuando quedaban 7:44 del primer periodo, y luego pareció tener dificultades hasta que salió del juego 1:04 más tarde.

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