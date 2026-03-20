Muere joven de 19 años tras desvanecerse en gimnasio

CIUDAD VALLES.– Una joven de 19 años falleció la noche de este jueves luego de desvanecerse mientras realizaba ejercicio en un gimnasio de la colonia Rotarios.

De acuerdo con información oficial, la víctima fue identificada como Citlali, vecina de la colonia Santa Lucía. Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle Aquiles Serdán, entre Juan Sarabia y Artes.

Testigos señalaron que la joven se encontraba realizando su rutina de manera normal cuando, de forma repentina, se desplomó. Personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la joven no presentaba signos vitales, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, no lograron revertir la situación.

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En medio de la emergencia, la madre de la joven llegó al lugar y, con apoyo de otras personas, decidió trasladarla por sus propios medios a una clínica del IMSS.

En el área de urgencias, personal médico intentó nuevamente reanimarla, pero se confirmó el fallecimiento.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para iniciar las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se presume que la causa del deceso podría estar relacionada con un paro cardíaco, aunque será determinada mediante los estudios oficiales.