Cae por goliza Potosinos FC

La escuadra del Potosinos Futbol Club sufrió una dolorosa derrota como local al caer 0-3 frente al Fut-Car, en duelo correspondiente a la Jornada 17 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, celebrado en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

Con este resultado, el conjunto del Fut-Car alcanzó las 36 unidades, manteniéndose entre los primeros lugares del grupo, mientras que el Potosinos Futbol Club se quedó con 24 puntos, situación que lo pone en riesgo de perder posiciones en la tabla general.

El encuentro marcó el debut del nuevo director técnico del Potosinos FC, César Ernesto Silva Garduño, quien tendrá la tarea de trabajar intensamente con el plantel para mejorar el rendimiento del equipo durante la segunda vuelta del campeonato. En el primer tiempo, el conjunto potosino intentó tomar el control del partido, aunque no logró asentarse con comodidad en el terreno de juego.

Por su parte, el Fut-Car fue el equipo que generó las acciones más peligrosas y al minuto 40 abrió el marcador mediante un potente disparo de Carlos González desde fuera del área, que dejó sin oportunidad al guardameta local, ventaja con la que los visitantes se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, al minuto 50, el Fut-Car amplió su ventaja con un nuevo disparo de media distancia, esta vez por conducto de Roberto Terrones, colocando el marcador 0-2 y encaminándose a la victoria.

El Potosinos FC realizó modificaciones en su alineación en busca de una reacción, pero pese a insistir no logró concretar sus oportunidades. Ya en el minuto 89, Ian Álvarez sentenció el encuentro al rematar de cabeza un centro al área para marcar el tercer tanto del cuadro visitante y decretar el marcador definitivo. Tras este resultado, el Potosinos Futbol Club iniciará su preparación el próximo lunes, de cara a su siguiente compromiso programado para el 31 de enero, cuando visite al Real Olmeca Sport.