Cam Thomas firma contrato con Milwaukee Bucks

MILWAUKEE (AP) — Cam Thomas firmó un contrato conMilwaukee después de ser liberado por los Nets de Brooklyn, anunciaron los Bucks el domingo.

El escolta de 24 años había pasado toda su carrera con los Nets, quienes lo seleccionaron procedente de LSU con la 27ª selección general en el draft de 2021.

Thomas promedió 15.6 puntos, 3.1 asistencias, 1.8 rebotes y 24.3 minutos en 24 juegos con Brooklyn esta temporada. Había estado fuera de juego durante unas siete semanas debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda, pero regresó el 27 de diciembre.

Los problemas en los isquiotibiales también limitaron a Thomas a 25 juegos la temporada pasada, aunque anotó 24 puntos por partido cuando estuvo disponible. Thomas, quien mide 1.91 metros, promedió 22.5 puntos y jugó 66 partidos en 2023-24.

Thomas promedia un acierto de 39.9% en tiros de campo en general, la cifra más baj de su carrera esta temporada, y ha acertado el 32.5% de sus intentos de triples. Ha lanzado un 43.5% en general y un 34.3% desde la línea de tres puntos en 239 juegos de su carrera, incluyendo 88 como titular.