Camacho-Quinn conquista el oro

TOKIO.- Jasmine Camacho-Quinn era una adolescente que apenas despuntaba en el atletismo en 2016 cuando tomó una decisión fortuita.

Su entonces entrenador en la Universidad de Kentucky le recordó que tenía raíces de Puerto Rico por el lado de su madre.

"Mi coach me lo planteó así: ´¿Sabes que puedes competir para Puerto Rico?´. No tenía idea alguna. ´¿En serio?´, comentó Camacho-Quinn. "La verdad es que no sabía absolutamente nada sobre esas reglas en el atletismo. Lo único que quería hacer era competir".

Finalmente terminó en el equipo nacional de Puerto Rico. Y el lunes, con 24 años, subió al trono en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Por segunda cita consecutiva, otra mujer puso a la isla caribeña en lo más alto del podio al imponerse con abrumadora autoridad en la final de los 100 metros con vallas.

"Esto era lo que buscaba este año. Tenía muchas ganas de ser una medallista de oro", dijo Camacho-Quinn.

Camacho-Quinn cronometró 12.37 segundos, superando por 15 centésimas a la estadounidense Keni Harrison, la dueña del récord mundial que debió conformarse con la presea de plata. Fue una diferencia sideral para una carrera tan corta.

Tomada la decisión de competir por Puerto Rico, Camacho-Quinn se presentó a los Juegos de Río 2016 y salió a correr en busca del pase a la final en un estadio lleno de gente.

Todo pintaba bien tras haber conseguido la tercera mejor marca de la eliminatoria previa. Saltó sin problemas las primeras siete vallas, pero derribó la octava y acabó tropezándose con las otras dos. Terminó tirada en la pista, llorando y pidiendo perdón.