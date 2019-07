Cambio generacional, el prometedor futuro de la Selección Mexicana

El cambio generacional ya es notable en la Selección Nacional. Los que comienzan a escribir su historia tricolor aseguran que ya toman su responsabilidad.

"En algún momento íbamos a tomar la responsabilidad los jóvenes, por así decirlo, lo demostramos ahora y con los que faltan seguro vamos a complementar mucho esta selección, hay mucho nivel", explicó el mediocampista Erick Gutiérrez. "Ahora tocó levantar el título y estamos disfrutando al máximo".

También, Gutiérrez Galavis destacó la labor de Gerardo Martino en el banquillo, a pesar de los jugadores que son referentes y pidieron no ser convocados. "Tiene muy buena relación con los jugadores, se entiende muy bien, sabe lo que quiere el jugador y nosotros captamos su idea de juego de inmediato.

"[No se les cierra las puertas a los que no fueron], son jugadores de mucha calidad, nosotros hacemos nuestro trabajo en los clubes, intentamos demostrar. A veces pasan cosas buenas, cosas malas. Hoy nos tocó un levantar un título".

Pese a que no tuvo la actividad deseada en la Copa Oro 2019, "Guti" consideró que su estadía en el PSV Eindhoven será clave para seguir en las futuras listas del "Tata" Martino. "Estoy consciente de eso, que no he tenido los minutos que quisiera, pero viene una nueva temporada, tengo muchas ganas de demostrar, agarrar ritmo, tener minutos y representar a la selección".

Por otro lado y con una risa cómplice, Erick indicó desconocer si sus compatriotas Edson Álvarez y Rodolfo Pizarro están en la órbita del PSV. "No sé si está en negociaciones, si va [Álvarez], contento de tenerlo allá. [Pizarro] tiene mucha calidad y si tienen que ir, contento de que estén más mexicanos".