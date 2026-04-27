Cameron Norrie elimina a Tirante

Madrid.- El británico Cameron Norrie acabó con las expectativas del argentino Thiago Agustín Tirante, al que se impuso por 7-5 y 7-6(5), y se situó en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid donde se enfrentará al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner.

El británico, que se situó por segunda vez en su carrera entre los dieciséis mejores del evento de la Caja Mágica, después de la del 2022, pretende regresar al top 20 del que salió en febrero del 2024.

Norrie tardó una ora y 48 minutos en romper el maleficio con la tercera ronda del evento madrileño, donde se había estancado en las tres últimas ediciones. Pero se mostró más solido que el argentino que estaba en esta situación por primera vez en su carrera. El verdugo de Roberto Bautista se quedó en puertas de los octavos de un Masters 1000, algo que nunca hasta ahora ha logrado.

La eliminación de Tirante corta la buena racha del tenis argentino en esta edición del Masters 1000 con la clasificación de Solana Sierra en el cuadro femenino y de Tomás Martín Etcheverry en el masculino, donde sobrevive junto a Francisco Cerúndolo.

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Cameron Norrie, por su parte, será el rival de Sinner en octavos de final. Nunca hasta ahora se han enfrentado.