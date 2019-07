Campeón de Campeones premia a los mejores del futbol mexicano: "Tuca"

Carson, EUA,.- El partido por el Campeón de Campeones es un premio a los dos mejores equipos del último año en el futbol mexicano, señaló el técnico de Tigres de la UANL, el brasileño Ricardo Ferretti.

"El trofeo de mañana es un reconocimiento a lo que se hizo los dos últimos torneos, eso quiere decir que los dos hicimos, junto con los jugadores, las cosas adecuadamente", declaró.

Aseguró que al estar un título en disputa la consigna es ganarlo, ya que de no hacerlo, siempre habrá comentarios negativos por no cumplir con el primer reto del semestre.

"Habla bien de lo que han hecho las dos instituciones. El hecho de que estemos aquí es consecuencia de lo que se ha hecho a través de todos estos años y también, sabemos que si no se dan los resultados habrán críticas", apuntó.

Ante el poco tiempo que tuvo para enfrentar este duelo y ya lo que será el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, a partir de la próxima semana, destacó que sin duda no es lo ideal, pero que no tienen otra opción.

"Son situaciones a las que nos tenemos que adaptar, no podemos modificar ni podemos hacer nada, los directivos toman su determinación y nos adaptamos; quizá no es lo más adecuado pero es lo que hay. Si tomaran otras opiniones pudiéramos buscar que la situación no fuera tan apremiante como ahorita", estableció.

Tigres y América se verán las caras este domingo en el partido por el Campeón de Campeones, el cual se llevará acabo en el estadio Sports Park a partir de las 18:15 hora local (20:15 del centro de México).