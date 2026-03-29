Campeón olímpico se retira de Volta a Catalunya

BERGA, España.- El ciclista británico Tom Pidcock se retiró de la Volta a Catalunya un día después de sufrir una caída y despeñarse por un barranco tras calcular mal una curva.

"Debido a su caída sufrió lesiones, muy probablemente daños óseos y de ligamentos, en particular en la rodilla derecha y también en la muñeca derecha", explicó el sábado Lorenz Emmert, médico jefe del equipo Pinarello-Q36.5. "Lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de sacarlo de la carrera. En los próximos días se realizarán más evaluaciones clínicas y pruebas de imagen".

Pidcock, doble campeón olímpico en ciclismo de montaña de cross-country, se cayó cerca del final de la etapa del viernes en lo que el equipo describió como "una caída importante por un barranco". Pudo reanudar la marcha y terminar la etapa "a pesar de la gravedad del accidente", y el equipo señaló que las evaluaciones iniciales de sus lesiones eran tranquilizadoras.