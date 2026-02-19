Canadá vence en la prórroga a Chequia

Canadá evitó lo que habría sido una sorprendente eliminación en cuartos de final en los Juegos Olímpicos al remontar para vencer 4-3 a Chequia en la prórroga. Nick Suzuki empató con un desvío cuando faltaban 3:27, y Mitch Marner anotó en el tiempo extra.

Canadá se vio abajo en el marcador cuando restaban 7:42, después de que Ondrej Palat anotara en un contraataque con superioridad numérica tras un pase de Martin Necas. El gol desató una celebración desenfrenada en el banquillo checo y entre los aficionados, pero duró poco.

Que Canadá siquiera siga en el torneo es motivo de gran preocupación tras perder a Sidney Crosby por lesión a los cinco minutos del segundo periodo. La pierna derecha de Crosby pareció ceder mientras se preparaba para el contacto del recio defensor checo Radko Gudas.

ORO EN SLOPESTYLE PARA

EL CHINO SU YIMING

Su Yiming, de China, ganó la medalla de oro en slopestyle de snowboard masculino.

Su sumó la cuarta medalla de su carrera y la segunda de estos Juegos en su cumpleaños número 22. Taiga Hasegawa, de Japón, se llevó la plata y el estadounidense Jake Canter se quedó con el bronce.

La primera de las tres bajadas de Su, con la que obtuvo 82,41 puntos, resultó suficiente después de que ningún rival pudiera superar esa puntuación.

Fue el primer oro de China en los Juegos de Milán-Cortina.