Canal Once apuesta al beisbol profesional

La televisión pública apuesta por transmitir la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) a partir de la temporada 2021, que arranca ya este jueves 20 de mayo.

El Canal Once presentó que durante los sábados y domingos tendrá en su señal un juego de la campaña regular, como una apuesta al deporte nacional.

"Estamos muy honrados con el Once y llegar a este acuerdo tan importante. Es muy significativo para la LMB y vamos recobrando la historia. Vamos a balancear el tema digital con la televisión abierta", comentó Horacio de la Vega, presidente de la Liga, en videoconferencia.

Este canal forma parte de la estrategia en los derechos de transmisión para el beisbol tricolor, que también contará con una plataforma en la cual se verán todos los compromisos de la campaña y también estarán en las pantallas de las señales de paga, como ESPN.

La LMB viene de un 2020 muy complicado, tras la cancelación de la temporada debido a la pandemia de Covid-19. Un año después, la organización ha presentado una renovación junto a las novenas para volver a lanzar la pelota e incrementar su mercado en cada esquina del país.

"Es un esfuerzo muy importante para nosotros tener esta producción homologada para tener un producto de calidad", añadió De la Vega.

A partir del próximo fin de semana, la LMB regresa a la televisión abierta, con el Once como el nuevo "parque" desde la casa de los aficionados.