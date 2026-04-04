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Canastean los Knicks 136-96 a Bulls

Por AP

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
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Canastean los Knicks 136-96 a Bulls

NUEVA YORK.- OG Anunoby anotó 31 puntos, Mitchell Robinson sumó 17 unidades y 11 rebotes, y los Knicks de Nueva York arrollaron el viernes 136-96 a los Bulls de Chicago, en un duelo en que su ventaja llegó a colocarse en 47 tantos.

Anunoby acertó 9 de 15 tiros de campo, incluidos 7 de 10 desde la línea de 3 puntos, y Robinson encestó cada uno de sus siete lanzamientos al ser titular en lugar del pívot estelar Karl-Anthony Towns.

El dominicano no jugó debido a un pinzamiento en el codo derecho.

El base destacado Jalen Brunson aportó 17 puntos y 10 asistencias para ayudar a que los Knicks ganaran su segundo partido consecutivo tras perder tres seguidos.

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Para Nueva York (50-28), la victoria por paliza consolidó su tercera temporada consecutiva con al menos 50 triunfos, una hazaña que el club no lograba desde las campañas de 1991-92 a 1993-94. Los Knicks perdieron las Finales de la NBA de 1994 ante Houston y pudieron superar la barrera de las 50 victorias la temporada siguiente.

Collin Sexton anotó 19 puntos por los Bulls, quienes han perdido sus últimos seis partidos y 10 de 12.

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