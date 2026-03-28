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Canastiza de Cavs sobre el Heat

Una primera mitad de 81 puntos impulsa a Cleveland en la revancha ante Miami

Por AP

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
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Canastiza de Cavs sobre el Heat

CLEVELANd.- Max Strus anotó 29 puntos, Evan Mobley tuvo 23 y Jarrett Allen regresó tras una lesión para aportar 18, y guiaron a los Cavaliers de Cleveland a una victoria por 149-128 sobre el Heat de Miami el viernes por la noche, en el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en tres días.

Strus encestó seis de sus ocho triples en una primera mitad de 22 puntos, mientras los Cavs se disparaban hasta tomar una ventaja de 35 puntos. Metió uno justo antes de la bocina del descanso para poner a Cleveland arriba 81-46 y cerrar la mitad con más puntos del equipo en la temporada.

Los Cavs se recuperaron de una derrota por 120-103 ante el Heat el miércoles con una actuación sólida e igualaron el récord de la franquicia de puntos en un partido en tiempo reglamentario.

El regreso de Allen dio un gran impulso. Se perdió 10 partidos por tendinitis en la rodilla. La ausencia del jugador de 27 años se notó especialmente en defensa y le quitó tiempo para construir química con el escolta estrella James Harden, cuya llegada en la fecha límite de traspasos ha elevado las esperanzas de título.

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Harden terminó con 17 puntos y 14 asistencias, su mayor cifra de asistencias con Cleveland. Donovan Mitchell anotó apenas seis puntos al encestar uno de 10 tiros de campo.

Abajo por 36, el Heat reaccionó y se acercó 101-82 con un triple del mexicano Jamie Jaquez Jr. Pero Cleveland se recompuso y Keon Ellis clavó un triple sobre la bocina para darle a los Cavaliers una cómoda ventaja de 109-87 al entrar al cuarto periodo.

Jaquez anotó 20 puntos para liderar al Heat. Bam Adebayo sumó 14 y 16 rebotes.

La derrota hizo caer a Miami de un triple empate por el puesto número 8 de la Conferencia Este al décimo lugar, por detrás de Orlando y Charlotte.

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