Canastiza de Panteras sobre Santas del Potosí

La quinteta de Panteras de Aguascalientes continúa en gran momento y reafirma su candidatura al título tras imponerse con autoridad 102-66 a Santas del Potosí, resultado con el que aseguró la serie completa.

Desde el arranque del encuentro, las locales marcaron el ritmo con una ofensiva explosiva encabezada por Dyaisha Fair y la capitana Kaleena Lewis, quienes guiaron a su equipo a una amplia ventaja de 29-9 en el primer cuarto.

Para el segundo periodo, el dominio de Panteras se mantuvo con aportaciones clave de Karla Martínez y Stephanie Kostowicz, lo que permitió a las campeonas irse al descanso con una cómoda ventaja de 51-26. En la segunda mitad, el equipo hidrocálido no bajó la intensidad y continuó imponiendo condiciones en la duela del gimnasio Hermanos Carreón. Con una ofensiva bien distribuida y un juego colectivo sólido, Panteras alcanzó la barrera de los 100 puntos, sellando la victoria por 102-66.

En el apartado individual, destacaron Roxanna Barahman con 18 puntos y 2 rebotes, Kaleena Lewis con 14 unidades y Kennedy Taylor con 13 puntos y 5 rebotes. Con esta derrota las Santas del Potosí no conocen la victoria y suman un desastroso récord de 0-8 en la actual campaña, teniendo que replantearse la continuidad de su heah coach Luis García.

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