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¡LO LOGRARON!

OBTIENEN EL TROFEO DEL TORNEO NACIONAL INFANTIL JUVENIL DE TENIS

Por Maru Bustos PULSO

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
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En una celebración especial se llevó a cabo la premiación a los raquetistas campeones de las diversas categorías del Torneo Nacional Infantil Juvenil de Tenis.

Este magno evento tenístico se realiza desde hace 31 años como parte de los atractivos de Semana Santa en San Luis.

El día de ayer, al finalizar los partidos finales en los clubes participantes, premiaron a los más sobresalientes en las modalidades de singles y dobles en ambas ramas, varonil y femenil, en las categorías -10, -12, -14, -16 y -18 años. 

Representantes de la Federación Mexicana de Tenis y de la Asociación Potosina de Tenis, como autoridades del Lomas Raquet Club, sede de este magno evento tenístico, 

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encabezaron la ceremonia.

Los niños, adolescentes y jóvenes ganadores recibieron felices el anhelado trofeo, como la admiración de sus familias, entrenadores y amigos.

Así, se reconoció la entrega, pasión, preparación experiencia y esfuerzo de las promesas del tenis de México.

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