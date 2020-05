Cancelan carrera de la Santa Cruz

Ayer fue una fecha muy especial para diferentes sectores de la población, el "Día de la Santa Cruz", patrono de los trabajadores de la construcción, pero también para los introductores de ganado del rastro, que se ha celebrado por casi 26 años, la tradicional Carrera Atlética de la Santa Cruz y que en esta ocasión por la contingencia sanitaria, no se pudo llevar a cabo.

Entrevistado vía telefónica, Guillermo Hernández uno de los organizadores de este evento, mencionó "Lamentablemente para esta ocasión ya se tenía todo listo para hacer la presentación de la carrera posteriormente a Semana Santa, pero por la contingencia no se pudo hacer y ante las circunstancias toda la organización decidió mejor cancelar el evento".

Y agregó "Esta es la primera ocasión que no se puede llevar a cabo en todo el tiempo que se ha organizado, los introductores de ganado ya estaban listos, así como los diferentes patrocinadores, para en esta ocasión ofrecer a los corredores una bolsa con premiación en efectivo y especie".

"Lamentablemente por este año no se pudo llevar a cabo y no se puede reprogramar, ya que esta justa se hace exactamente el mismo día de la Santa Cruz, por lo que ahora nos enfocaremos si otra cosa no sucede, en prepararnos para la edición del 2021, que caerá en lunes y como siempre se ha llevado a cabo, la misma será por la tarde, aunque no sabremos la hora, porque no se sabe si va a seguir vigente el horario de verano", comentó Guillermo Hernández.

Una verdadera lástima la cancelación de esta competencia, en donde normalmente se registran unos 250 corredores, en esta justa ya muy tradicional y que consta de aproximadamente 9 kilómetros.