Cancelan el Challenger Open San Luis de Tenis

El Torneo Challenger Open San Luis de Tenis de Semana Santa que se lleva a cabo en las instalaciones del Club Deportivo Potosino, ha sido nuevamente cancelado para la edición 2021.

Así lo dio a conocer el director general del torneo, Carlos Saiz Díaz Infante, quien en entrevista con este medio señaló que lamentablemente las condiciones actuales no favorecen la celebración de dicho evento, y que antes que otra cosa lo principal es la salud de todos los que toman parte en este evento que ya es muy tradicional en nuestra ciudad.

El director del evento dio a conocer, "Desde el pasado mes de septiembre empezaron con todo el proceso de organización, pensando que para estas fechas, la situación hubiera mejorado con todo lo relacionado a la pandemia, pero lamentablemente no mejora nada, hay que señalar que para nosotros no es una opción hacer un torneo a puerta cerrada, como se sabe los torneos profesionales solo se pueden hacer a puerta cerrada".

Y agregó, "Como segundo término, está el tema económico con la situación de las empresas, también iba a ser muy difícil conseguir los recursos para poder realizar el torneo, y el tercer punto, es que en México el panorama está muy mal, entonces iba a ser difícil para los jugadores venir y hacer un evento atractivo, y como se sabe los demás torneos en México se cancelaron, de la categoría Challenger".

"A San Luis Potosí le afecta mucho Semana Santa es una derrama considerable todos estos eventos de tenis, no sé si el evento nacional de tenis infantil y juvenil que vaya a realizar, aunque tengo entendido que no se va a celebrar, esta situación sí afectó por ser un torneo muy tradicional con trayectoria, por segundo año al hilo no se va a poder realizar y esperar a que lleguen mejores tiempos para organizarlo en un futuro", comentó Sainz Díaz Infante.

En cuanto a la afectación en el aspecto deportivo, el director del evento comentó, "También les afecta a los jugadores, todas estas giras de torneo, ayudan a los jugadores y jugadoras mexicanas a que puedan jugar en condiciones que les favorezcan, en el caso de San Luis, desde el año pasado ya habíamos logrado traer un torneo femenil de 25 mil dólares, y aquí le afecta a tres jugadoras de San Luis que están jugando muy bien, y hubieran podido aprovechar, y ante la actual situación, también nos obliga a cancelarlo".

En cuanto a si no hay peligro de perder la fecha, luego de dos cancelaciones, a lo que el Carlos Saiz mencionó, "No en cuanto a la fecha por parte de ATP, nosotros hablamos con la directora del ATP Challenger y me reitero su apoyo, fue puntualmente clara en que el próximo año podemos programar el torneo para la fecha prevista y aquí lo que hay que ver es buscar nuevamente el apoyo del gobierno y como se sabe, en este año hay elecciones tanto para el gobierno estatal y municipal y ya se tendría que hacer un proceso para platicar con las nuevas autoridades y ver si van a apoyar el torneo, y buscar a los patrocinadores y ver si quieren apoyar el proyecto, y lo principal es que mejorará el tema de la pandemia aunque ya se inició el tema de la vacunación, todavía la situación es muy incierta sobre el acceso a los estadios y la situación del deporte profesional".