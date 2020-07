Cancelan el Maratón de la Ciudad de México por Covid-19

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México anunció que después de analizar con las autoridades sanitarias y los protocolos internacionales para los eventos deportivos ante la emergencia sanitaria por Covid-19, el Gobierno capitalino decidió cancelar el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2020, programado para el domingo 30 de agosto, y el Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 2020, que había sido reprogramado para el 25 de octubre.

El organismo informó que, en este momento no existen las condiciones mínimas necesarias para que los corredores se preparan para competir en alguna de las dos distancias, 42.195 kilómetros y 21.097 kilómetros, respectivamente.

Por tal motivo, el Indeporte se enfocará en la organización de ambos eventos en sus próximas ediciones.

Hasta el momento se habían inscrito al Maratón 2020, 2 mil 959 corredores, a quienes se les informó que tienen tres opciones para elegir la que más convenga a sus intereses:

1.- Hacer válida su actual inscripción para utilizarla en la edición 2021. A quienes elijan esta opción, se les obsequiará la medalla de 2020 sin costo adicional para que puedan continuar con su medallero. Para obtener dicha medalla, será imprescindible correr la edición de 2021 de manera completa.

2.- Traspaso de su actual inscripción a nombre de otro corredor para la edición 2021.

3.- Reembolso del 100 por ciento del costo de la inscripción.

Los detalles de cada una de las tres opciones pueden ser consultados en el sitio oficial del evento: maraton.cdmx.gob.mx

Para el Medio Maratón BBVA 2020 no se había abierto el periodo de inscripciones, por lo tanto, no hay que realizar ningún tipo de reembolso, ni transferir o hacer válida ninguna inscripción a corredores.