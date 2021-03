Cancelan la Carrera Atlética de la Normal

Este día se celebra el CLXXII Aniversario de la fundación de la Benemérita y Centenario Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, que por cuestiones de la pandemia habrá de realizar todos sus festejos de manera virtual, y en donde lamentaron la cancelación de la tradicional Carrera Atlética de la Normal del Estado.

Pulso, Diario de San Luis platicó vía telefónica con el director de la Normal Francisco Hernández Ortiz, sobre la cancelación de la Carrera Atlética de la Normal, que por más de 50 años se había llevado a cabo hasta que se presentó esta situación del Covid-19.

Al respecto el doctor en historia señaló, "Es lamentablemente que la carrera de aniversario del 172 aniversario de la fundación de la Normal, no se realice, pero está cumpliendo con los ordenamientos que han dictado las autoridades educativas y de salud para evitar el contagio de los corredores y por ello la institución prefirió no organizarla, precisamente para que cada participante no corriera riesgo su salud y ese es el punto principal, ya habrá tiempo y creo que por lo pronto el espíritu deportivo no se detiene y cada corredor debe de continuar con su actividad física como una forma de mantener su salud, desgraciadamente los eventos deportivos, en este caso las carreras, no ha sido posible en este año y ya vendrán tiempos mejores".

A casi un año de la suspensión de toda actividad deportiva, se le cuestionó al director de la Normal, que tanto le ha afectado al alumnado que practica deportes en esta institución, la inactividad a lo que señaló, "Si hay efectos colaterales desde luego, sobre todo en la práctica de disciplinas de conjunto, colaborativas, el proceso de entrenamiento a variado, sin duda, cada entrenador ha implementado un plan de trabajo a cada uno de los atletas en forma individual, y eso también la actividad deportiva, se ha visto alterada, pero tampoco podemos decir que ha queda inactividad, pero se han implementado otras estrategias para complementar el proceso del entrenamiento deportivo, pero sí obvio toda disciplina que se tiene que trabajar en forma colaborativa como son equipos, pues no ha sido posible".

Y agregó, "Pero esto ha sido una medida totalmente correcta para todos, para que se cuide la salud de cada uno de los deportistas, ya habrá tiempo para que la actividad deportiva en donde la Normal participa cada año como la Universidad Nacional, regrese a la actividad, si a nivel local, nacional se han detenido las competencias, imagínese a nivel internacional como el caso de las Olimpiadas que se tuvieron que postergar un año, creo que esto es bueno para la salud de todos".

Luego de casi un año de no haber actividad deportiva formal, cómo ayudar a los deportistas a no caer en la desesperación por la inactividad, a lo que el Hernández Ortiz comentó, "En la Normal del Estado tenemos diferentes planes de trabajo, tutoriales, a través de la participación de todos los maestros de las diferentes asignaturas, de los asesores, entrenadores deportivos, en diferentes horarios y días, tienen diálogo con los estudiantes, en donde las actividades son diversificadas, el escuchar o pláticas aunque sea de manera virtual, permite que el trabajo fluya, debemos de entender que la reorganización de las actividades que se hacían de manera cotidiana, han dado un giro, y la lectura, escuchar música, platicar con sus familiares, tener un especio para desarrollar sus actividades, a permitir encausar este tipo de situaciones críticas que algunas personas les afecta de mayor o menor grado, pero el dialogo ha estado presente y esto es un buen canal para apoyar a los estudiantes ante esta situación".

Se le cuestionó si considera factible el hecho de que la actividad deportiva se pueda reanudar en este año, a lo que Francisco Hernández señaló, "Yo veo muy complicado, yo creo que todavía es tiempo de que esperemos a la indicación de que de la autoridad de salud y la educativa, yo siento que cualquier decisión apresurada poniendo por encima de la seguridad y salud de cada niño, joven o persona adulta, si nos llevaría a una situación crítica, creo que está demostrado que una pandemia es un asunto altamente delicado, y la historia de las pandemias, señala momentos críticos, yo creo que hay que ir tomando las decisiones conforme tengamos resultados más concretos y aquí las autoridades respectivas nos marcarán la pauta".

Finalmente, el director de la Escuela Normal del Estado, Francisco Hernández Ortiz, dio a conocer que hoy 4 de marzo se habrá de realizar de manera virtual la ceremonia con motivo del CLXXII Aniversario de la fundación de la Normal, en un evento en vivo a partir de las 10:00 horas a través de sus redes sociales.