Cancelan Regional de Luchas por virus

Para este mes, se había programados importantes eventos de lucha asociadas, los cuales por la contingencia sanitaria se perdieron, sin saber si los mismos se vayan a reprogramar para fechas posteriores.

En la primera semana de este mes se tenía programado el Campeonato Macro Regional que tenía como sede la ciudad de Querétaro y el segundo torneo de desarrollo de la región centro para después de semana santa y que tendría como sede la ciudad de Colima.

Antev la actual situación que se vive en el país, y por el confinamiento que viven los deportistas, ahora los chicos entrenan en su casa con un plan de entrenamiento específico para cada uno de los luchadores sobre todo en los que pueden otorgar una medalla en los Juegos Nacional CONADE 2020, siempre y cuando se puedan celebrar posteriormente.

A decir del entrenador Humberto Sánchez, esta situación ha afectado demasiado en todos los sentidos, "primero no tenemos fechas para las competencias, sin ellas, no se puede modificar el plan de entrenamientos, segunda se perdió la forma física de los luchadores, y tercera no fueron a competencias y se perdió la preparación en todos los aspectos, por lo que en este momento hay mucha incertidumbre y no hay una certeza de cuándo pueda terminar esta situación".