"Canelo", 2do. mejor pagado
El pugilista mexicano superó en ganancias del 2025 a Lionel Messi y LeBron James
México.- En el deporte, el dinero también habla, y el 2025 vuelve a poner a Saúl Álvarez en un lugar privilegiado. El boxeador mexicano aparece como el segundo atleta mejor pagado del planeta, sólo por detrás de Cristiano Ronaldo, confirmando que su impacto va mucho más allá del ring.
Sin embargo, en lo deportivo, 2025 no fue su mejor año. "Canelo" sufrió una de las derrotas más duras de su carrera al caer frente a Terence Crawford, en una pelea que marcó un antes y un después, y que abrió el debate sobre su momento actual dentro del boxeo de élite.
Aun así, sus números económicos siguen siendo de otro nivel. De acuerdo con el ranking más reciente, "Canelo" registró 137 millones de dólares en ingresos anuales, y superó incluso a figuras como Lionel Messi, LeBron James o Stephen Curry.
