"Canelo" Álvarez advierte que noqueará a Caleb Plant

Aquel desencuentro durante una conferencia de prensa en Los Ángeles despertó la ira de Saúl Álvarez, quien promete noquear al estadounidense Caleb Plant, el 6 de noviembre en Las Vegas, para proclamarse monarca absoluto de los pesos supermedianos.

"Creo que se van a dificultar los primeros asaltos, pero creo que en ocho o nueve lo voy a noquear", sentencia el "Canelo", quien posee los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB) y la Organización Mundial (OMB). Plant es dueño del de la Federación Internacional (FIB).

Aquella vez, el púgil tapatío aseguró que se fue a los golpes contra Caleb porque éste insultó a su mamá, lo que fue negado por el estadounidense.

"Creo que nunca he estado en nada similar en mi carrera, creo que sí es más personal que nunca, nunca había estado envuelto en algo así, es algo nuevo para mí", dijo Álvarez, quien volverá a la "Ciudad del Pecado" tras dos años de ausencia. El combate será en la Arena del MGM Grand Garden.

"Me siento bien, listo para seguir haciendo historia", sentenció el chico de la cabellera bermellón.

Eso sí, asegura que no envía a Plant "algún mensaje, ya le mandé el mensaje que le tenía que mandar, simplemente que esté listo, porque viene algo nuevo para él, el 6 de noviembre".