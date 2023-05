"Canelo" Álvarez confirma que peleará en septiembre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL). - No ha pasado ni un mes de la victoria de Saúl "Canelo" Álvarez sobre John Ryder y el mexicano ya confirmó la fecha de su próximo combate.

"Sin duda vamos a pelear en septiembre, en el marco de las fechas patrias", confesó el tapatío.

Los nombres de Dmitry Bivol y David Benavidez son los que toman fuerza para ser rivales del "Canelo", quien en cuestión de días se reunirá con su entrenador Eddy Reynoso para tomar la decisión final.

"La próxima semana nos vamos a sentar para ver cuál será nuestro camino", indicó el campeón indiscutido de los supermedianos.

Álvarez, el pasado 6 de mayo, peleó en el Estadio Akron de su natal Jalisco ante 60 mil aficionados, donde extendió su récord a 59 triunfos (2 empates y 2 derrotas). Este fue su regreso a México, tras 12 años de protagonizar funciones fuera del país; aunque dejó abierta la puerta para volver a ponerse los guantes en 'territorio azteca'.

¿Canelo peleará otra vez en México? "Por el momento no, pero no descarto la posibilidad de regresar a México", afirmó el pugilista de 32 años de edad.

Sólo puntualizó que, sin importar el lugar donde se pare, siempre se siente como en casa.

"En cualquier lugar donde peleo el 40 por ciento de la gente que va son mexicanos, como Las Vegas o Texas", dijo el también empresario.

"Canelo" Álvarez formó parte de los invitados en la Expo Desarrollo Inmobiliario "The Real Estate Show", donde habló de sus inversiones que lo colocan como el quinto deportista con mayores ingresos anuales, con un total de 110 millones de dólares.

"Todos mis negocios me atraen mucho, es algo que disfruto, pero el tema de la inmobiliaria más, porque antes de conocer el boxeo decía que quería ser arquitecto", apuntó el campeón de los supermedianos.