"Canelo" Álvarez peleará en Arabia Saudita

El futuro de Saúl "Canelo" Álvarez en el ring dio un giro sorpresivo, cuando parecía que enfrentaría a Jake Paul en Las Vegas, se anunció el acuerdo para protagonizar funciones en Arabia Saudita.

La noche del 6 de febrero el jeque árabe Turki Alalshick publicó un video donde confirma un acuerdo de cuatro peleas con Canelo.

En dicha grabación Turki señala que "Canelo peleará en Riad en mayo, otra en septiembre y dos compromisos más en 2026, no se lo pierdan".

El propio Saúl respondió a dicha publicación con un emoji de puño, aunque posteriormente comentó "vamos hermano" en un nuevo mensaje por parte del jeque.

"No te metas con el león, 4 peleas de Canelo con Riad Season, el trato está hecho. A un león no le quita el sueño la opinión de una oveja", puntualizó Alalshick.

De momento no se ha definido el rival del mexicano que actualmente tiene en su poder los cinturones supermediado del Consejo Mundial, Asociación Mundial y Organización Mundial de Boxeo.

Álvarez Barragán en este 2025 cumple 20 años de carrera profesional donde presume un récord de 62 triunfos, 39 por nocaut, 2 derrotas y 2 empates.

¿Cuándo son las peleas del "Canelo" Álvarez en Arabia Saudita?

Canelo Álvarez cerró un trato de 4 combates de la mano del jeque árabe Turki Alalshick y la revista The Ring adelantó el calendario del mexicano.

Mayo - Pelea en Riad

Septiembre - Pelea en Las Vegas (posiblemente ante Terence Crawford)

Febrero de 2026 - Pelea en Riad

Octubre de 2026 - Pelea en Riad.