"Canelo" Álvarez revela cuándo será su retiro

Saúl "Canelo" Álvarez, el pugilista más famoso del planeta, dio a conocer los motivos por los cuales colgará los guantes una vez que llegue a los 37 años.

En la cuarta edición de su torneo "No Golf No Life", el pugilista tapatío reiteró su intención de retirarse de los encordados cuando cumpla la edad mencionada. Aunque hoy se encuentra en plenitud física, Álvarez quiere dejar el boxeo en condiciones dignas.

"Mi cuerpo está bien. Obviamente puedo seguir peleando varios años más, pero uno tiene que ser consciente también de las cosas", mencionó ´Canelo´. "Siempre he dicho que a los 37 años es la edad correcta para retirarme y no que el boxeo me retire, esa es la idea", agregó.

Para el oriundo del estado de Jalisco no existe motivación que lo haga continuar en el boxeo profesional, pasada la edad establecida. "Hacerlo por dinero, no; porque dinero tampoco necesito. Por crecer mi patrimonio, ¿hasta cuándo va a ser suficiente? Nunca es suficiente", dijo el campeón indiscutido de peso súper mediano.

"Entonces tiene que ser uno consciente de las cosas, ser realista. Dije que a los 37 años me iba a retirar y esa será la edad a la que me retire", añadió.

"Canelo" ve en el acuerdo que tiene con Turki Alalshikh — con quien firmó por cinco combates y 400 millones de dólares — la oportunidad de cumplir con el único pendiente de su carrera profesional y poder así, colgar los guantes.

"Ahí está mi oportunidad de ir a Japón, de cumplir mi sueño de pelar en Japón. Con él (Alalshikh) es con el que me voy a retirar, seguramente", concluyó.