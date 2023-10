"Canelo" Álvarez y Jermell Charlo llegan a Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Las Vegas volvió a vibrar con la presencia de Saúl "Canelo" Álvarez quien tras cerrar su preparación en San Diego, California, llegó a la ciudad donde peleará este 30 de septiembre ante el estadounidense Jermell Charlo.

Aunque el boxeador norteamericano está en casa, el público que se dio cita en el MGM Grand se volcó totalmente con el tapatío, así que tras bajar de su auto junto a su familia, el apodado "Iron Man" tomó el micrófono y les mandó un mensaje a todos los que hicieron el viaje para apoyar al campeón indiscutido de los supermedianos."¿Muchos aquí creen que 'Canelo' es el mejor del mundo no? Pues vine a demostrarles que yo también soy de los mejores del mundo", advirtió el mayor de los gemelos Charlo, aunque la molestia del Jermell no paró ahí, incluso retó al público."Después de que le gane a 'Canelo' el sábado todos los que están aquí van a estar gritando '¡Charlo, Charlo, Charlo!'", aseguró el que presume un récord de 35 victorias, un empate y una derrota.Los abucheos desaparecieron cuando el mariachi comenzó a tocar para dar aviso que el "Canelo" llegó y lo hizo en un auto de lujo, escoltado por su esquina liderada por Eddy y Chepo Reynoso. El mexicano tras superar el pasillo de selfies adelantó que está listo para subir a pelear."Vengo al ciento por ciento, podría decirles muchas cosas, pero prefiero mostrarles el sábado", comentó mientras era ovacionado en el lobby del recinto, dicho cariño fue agradecido por el tapatío."Para mí es un honor estar aquí con ustedes, me siento muy contento de recibir este apoyo de la gente, al final de cuentas la gente es la que me motiva para seguir aquí, queriendo triunfos", señaló el hoy campeón indiscutido de las 168 libras."Canelo" Álvarez expondrá sus títulos supermedianos del Consejo Mundial (CMB), Asociación Mundial (AMB), Federación Internacional (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la T-Mobile Arena y es tal su concentración que sólo tuvo palabras de respeto para su rival Jermell, quien subió dos divisiones para enfrentarlo."Charlo es un gran peleador, viene a mi división, tiene poco que perder, pero (yo) vine a ganar el sábado", sentenció Saúl.