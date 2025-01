“Canelo” habla sobre su retiro de los cuadriláteros

México.- Saúl “Canelo” Álvarez se ha convertido en el rostro del boxeo mexicano, gracias a su talento y capacidad en el cuadrilátero.

Características que le han permitido tener espectaculares momentos durante dos décadas para ganarse el cariño y respeto de la afición, una historia que estaría muy cerca de terminar.

Luego de que el tapatío hablara en conversación con el podcast The Ring Megazine, compartiendo qué el día del retiro se acerca.

“No sé, sí, me estoy acercando (al retiro), obviamente. Pero me siento muy bien, me siento mejor que nunca. ¿Pero tal vez a los 38 años? Sí, creo que 38 años sería el momento perfecto para comenzar a pensar en eso”, compartió.

Álvarez, quien ha podido expandir su poderío y se ha convertido en empresario, agregó que durante su trayectoria ja tenido de todo tipo de experiencias, mismas que le han permitido crecer y seguir vigente.

“He tenido peleas difíciles y otras que no necesitaba en esos momentos. Asumo riesgos durante toda mi carrera. Realmente amo los desafíos y lo que hago, y trato de mostrarle a la gente lo bueno que soy. Me encanta subir y bajar de peso, nunca miro mi récord y digo ‘hice esto’.

Mi entrenador siempre lo dice y siempre me muestra las cosas que he hecho, todos los campeones del mundo (con los que he peleado) y es muy impresionante”, estableció.