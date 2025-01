MODA HOMBRE PARISINA

La excentricidad tiene su espacio en las semanas de la moda masculina de París, del modo más natural. Como al proponer un mono con la impresión en naranja de un extraterrestre o hacer que los modelos desfilen con prolongaciones de dedos en forma de huesos, como extremidades de alien. Su autor, el belga Walter Van Beirendonck.

En la segunda jornada de desfiles parisinos de esta semana, en los que se están presentando las colecciones para el otoño-invierno 2025-26, a la combinación de calcetines de cuadros largos con pantalones cortos parece quedarle larga vida.

Y sobre todo si lleva la firma de Van Beirendonck (Brecht, 1957), uno de los referentes de la moda belga, de los ‘Seis de Amberes’, de aquellos años 80 en los que figuraban igualmente Dries Van Noten, Marina Yee, Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene y Ann Demeulemeester. Cada uno de ellos con su personalísimo estilo.

PROPUESTAS FUTURISTAS

Trajes de cuadros con sombreros del genial Stephen Jones, motivos de extraterrestres de colores plasmados en prendas, aparte del mono integral, volúmenes… Si en su colección de junio, la anterior, el diseñador aseguró haber visto el futuro (“I have seen the future…” se llamaba), ahora sigue imaginándolo, a su manera.

Además, “la nostalgia por los ‘looks’ de las viejas subculturas deja poco espacio para que aterricen en las pasarelas nuevas técnicas, aplicaciones o cortes alucinantes”, se podía leer en el folleto descriptivo que cada invitado encontraba sobre su asiento. “Quiero que las generaciones futuras sepan que ningún límite puede detener la creación”, añadía Van Beirendonck, quien ha optado por colores muy invernales, como marrones, burdeos, blanco y negro, junto a otros más vitamínicos, como azul eléctrico y naranjas.

Este último, el naranja, en complementos como pañuelos, que varios modelos portaban cubriendo parte de su cabeza.

Es un más que variado abanico que deja en evidencia lo que Walter Van Beirendonck puede hacer. Y no siempre desde la total transgresión.

BERLUTI, CON

SU LUJO

Fuera de lo,s desfiles y del espectáculo más rompedor, y en el terreno de las presentaciones, también llegó Berluti.

Este grande del calzado masculino, junto a John Lobb y Edward Green, ha presentado igualmente sus propuestas otoño-invierno. En ellas, además de modelos emblemáticos de creaciones para los pies del hombre, destacan envolventes chaquetas en piel. Un lujo para los más entendidos.

SUBASTAS

Por otro lado, las subastas de moda tienen protagonismo estos días en París, como las que ha organizado virtualmente Sotheby’s sobre objetos de la pareja Yves Saint Laurent y Pierre Bergé, así como de Karl Lagerfeld.

Pierre Mothes, responsable de esta última venta, donde la moda y los complementos están muy presentes, ha explicado a EFE en referencia a Lagerfeld que “el vestuario del diseñador fue enorme, sobre todo centrado en creaciones de Dior y Saint-Laurent”. “El alemán fue sin duda el emperador de la moda de una época”, añadió.