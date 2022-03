"Canelo" se declara fanático del Atlas

CIudad de méxico.-Uno de los mensajes de motivación que tuvo la plantilla del Atlas previo a ganar su segundo campeonato en el Apertura 2021 fue por parte del campeón unificado de peso supermedio y considerado el mejor libra por libra del mundo, Saúl "Canelo" Álvarez.

Y es que mediante a su entrenador, Eddy Reynoso, quien es fiel aficionado rojinegro, fue como el pugilista pudo platicar con los futbolistas, quienes a la postre, lograron el título al derrotar al León. Tras el triunfo, el ´Canelo´ decidió cambiar su afición y ahora ya se declara aficionado del Atlas.

"Ya soy del Atlas", declaró en entrevista con Zona3noticias y explicó cómo fue motivar al equipo para ser campeones después de más de 70 años y los comparó con situaciones que lo han llevado a lo más alto del pugilismo. "Me nació y lo dije por experiencia, porque a mí me han cambiado la vida muchas cosas, he estado en peleas importantes o claves en mi carrera.