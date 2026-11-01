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´Canelo´ vence a Christian Mbilli

El mexicano recupera el título supermediano del CMB

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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´Canelo´ vence a Christian Mbilli
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      México.- Después de 13 meses, Saúl "Canelo" Álvarez (64-3-2) 39 KOs regresó al cuadrilátero y lo hizo para recuperar lo que le pertenece. Lo que perdió ante Terence Crawford en septiembre de 2025 aún le duele al jalisciense, que busca de a poco poseer los cinturones que un día fueron suyos.

      Sin ofrecer su mejor exhibición, el púgil mexicano se impuso por decisión unánime al invicto francés Christian Mbilli (29-1-1) 24 KOs y de esa forma recuperó el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

      Con una ofensiva cuestionable, pero con una defensa que demuestra juventud y agilidad en un veterano Saúl Álvarez, fue como se llevó las tarjetas (115-112, 116-111 y 117-110) por unanimidad.

      Lejos del glamour de Las Vegas y de las fiestas patrias, el "Canelo" se presentó en Riad, Arabia Saudita, en la función "México contra el Mundo", para cerrar una cartelera en la que los tricolores Jaime Munguía y Rafael "Divino" Espinoza retuvieron sus respectivos títulos.

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      Desde el campanazo inicial, el de origen camerunés se lanzó con combinaciones de tres o cinco golpes, pero con poca efectividad a la hora de conectar; "Canelo" se mostró cómodo de principio a fin y de a poco soltó los golpes de poder.

      Si bien, el mexicano tampoco causó gran daño en el francés, ganó camino con el pasar de los asaltos y el bajón de ritmo de Mbilli fue aprovechado por Saúl Álvarez. Con soberbia defensa, juego de cintura y una resistencia que pocos tienen, fue llevando el pleito.

      Son cinco años y contando desde el último nocaut del "Canelo", pero, al menos por hoy, lo importante era ganar y recuperar de a poco los fajines que, de acuerdo con el de Jalisco, le pertenecen y va a buscar.

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