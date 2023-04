"Canelo" vs Ryder será "una pelea difícil", asegura Sulaimán

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Comienza la cuenta regresiva para la pelea entre Saúl ´Canelo´ Álvarez y John Ryder, misma que en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) consideran un combate complicado para el mexicano.

"Definitivamente no será fácil, Ryder es campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo, es un boxeador digno con experiencia, con nivel de competencia importante", comentó Mauricio Sulaimán.

La dificultad no sólo será en el ring para el Canelo, Sulaimán señaló que protagonizar la pelea en su casa, Jalisco, también le genera distracciones, sumado a que será la primera vez que suba al encordado tras su operación en la mano.

"Será difícil porque el Canelo lleva 12 años sin pelear en México eso va a ser una presión adicional o quizá sea una motivación, además viene de una lesión vamos a ver cómo se alinea todo", comentó el presidente del CMB.

Sulaimán prefirió no dar un pronóstico de cómo terminará la pelea, sólo remarcó que "Será una gran fiesta, es importantísimo porque Julio César Chávez hace 30 años llenó el estadio Azteca y ahora Saúl llenará el estadio Akron".

Mauricio Sulaimán acudió a la Cámara de Diputados para develar el cinturón conmemorativo de la Batalla del 5 de mayo, mismo que combina la cultura de Puebla y Jalisco, este título será para el ganador de la pelea entre Canelo y Ryder.

"Es una pieza única que es imposible ponerle un valor y que se va a ganar arriba del ring", dijo el presidente del CMB.