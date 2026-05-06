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Canel´s-Java cierra conesfuerzo y constancia

Por Romario Ventura

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
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Canel´s-Java cierra conesfuerzo y constancia

Con la exigente etapa reina "Gila Monster Road Race", concluyó la edición 39 del Tour of the Gila, donde el equipo potosino Canel´s-Java completó cinco días de intensa actividad manteniéndose competitivo frente a escuadras de alto nivel internacional.

A lo largo del certamen, el conjunto mostró iniciativa constante en busca de protagonismo, intentando fugas y estrategias ofensivas que en su mayoría fueron neutralizadas por los equipos líderes, especialmente en la última jornada, caracterizada por su alta exigencia en la montaña.

La etapa final se disputó bajo un intenso calor desértico en un recorrido de 161.9 kilómetros entre Silver City y Pinos Altos, con un acumulado de más de 3,000 metros de desnivel positivo, poniendo a prueba la resistencia de todos los competidores.

En esta última prueba, el mejor ubicado del equipo fue Efrén Santos, quien cruzó la meta en la posición 20, a 3 minutos y 53 segundos del ganador. Posteriormente arribaron José Muñiz en el lugar 55, Kevin Jiménez en el 66, Owen Wright en el 68 y Sebastián Brenes en la posición 75.

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Al término de la competencia, Santos destacó el esfuerzo colectivo del equipo: "En general satisfecho con el trabajo realizado por todo el equipo, un Tour con un muy buen nivel competitivo en todo momento estuvimos buscando los primeros lugares al final creo que los resultados fueron favorables durante las etapas estando presentes en el top diez, para la general no fue posible colocar a alguno de nosotros por delante pero aun así estuvimos presentes, el calor estuvo desgastante y eso fue factor al final de los recorridos, ahora a pensar en lo que sigue pues tenemos varios compromisos ya en puerta".

En la clasificación general final, tras las cinco etapas disputadas, José Muñiz se ubicó en la posición 48 a 24:10 minutos del líder. Le siguieron Efrén Santos (51), Kevin Jiménez (58), Sebastián Brenes (66) y Owen Wright (68). Por equipos, Canel´s-Java cerró en la décima posición.

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