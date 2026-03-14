Canel´s-Java va la 5ta. Copa Zapopan

El equipo potosino Canel´sJava participará este 14 y 15 de marzo en la quinta edición de la Copa Zapopan de Ciclismo, que se disputará por las principales avenidas del centro histórico de Zapopan, considerada una de las competencias más importantes del ciclismo nacional.

Para esta edición se espera la participación de alrededor de 500 pedalistas, distribuidos en 10 categorías, lo que garantiza un fin de semana lleno de actividad deportiva en el municipio jalisciense. De acuerdo con los organizadores, el registro aproximado será de 35 por ciento de mujeres y 65 por ciento de hombres, destacando en la rama varonil la presencia de siete competidores del equipo Canel´s-Java.

Uno de los aspectos que distingue a esta competencia es que la premiación se reparte de manera igualitaria entre ambas ramas, lo que ha convertido a la carrera en una de las más atractivas para el ciclismo femenil y varonil del país. En total se distribuirá una bolsa de 710 mil pesos entre los ganadores.

El director del equipo Canel´s-Java, Juan José Monsiváis, señaló que la invitación al evento representa una oportunidad importante para el conjunto potosino. "Es un honor para el equipo que nos hayan invitado a este gran evento que se corre con tradición en Zapopan. Tenemos la oportunidad de estar presentes con un grupo de corredores que llegan en busca de un buen resultado, pues esta carrera nos es muy útil para la preparación rumbo a próximas competencias internacionales. El nivel es exigente porque participan los mejores ciclistas de México, por lo que debemos trabajar fuerte en equipo para poner en alto el nombre de Canel´s-Java", comentó.

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La Copa Zapopan 2026 contará con 10 categorías, desde juveniles A, B y C, hasta máster y libre en ambas ramas, destacando las divisiones Sub-23 y Élite, tanto varonil como femenil. En la categoría Élite varonil, el equipo Canel´s-Java estará representado por los ciclistas José Ramón Muñiz, Ignacio Prado, Miguel Ángel Díaz, Kevin Jiménez, Efrén Santos y José Eduardo Miralrío.

La actividad para el equipo potosino comenzará el sábado 14 de marzo a las 07:00 horas frente al Palacio Municipal de Zapopan, con un circuito de 6.4 kilómetros que recorrerá avenidas como Hidalgo, Américas y Ávila Camacho, además de diversas calles del centro histórico, con rutas alternas y cruces peatonales controlados.

Para el domingo 15 de marzo, la competencia continuará con un circuito de 6.03 kilómetros también en el centro de Zapopan, donde se disputarán metas volantes y bonificaciones de tiempo en ambas ramas, cerrando así un fin de semana de intensa actividad dentro del ciclismo nacional.