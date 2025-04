Canel‘s mantiene protagonismo

La edición 38 del Tour of the Gila continuó con su tercera jornada en el circuito del Distrito Histórico de Fort Bayard, escenario de una exigente prueba de 76.2 millas (122.6 km) y 1,840 metros de ascenso acumulado. El equipo Canel´s-Java enfrentó un día complicado, pero mostró constancia y solidez, manteniendo vivas sus aspiraciones en la clasificación general.

El recorrido, que abarcó tramos de las carreteras US 180, NM 152, NM 15, NM 35 y NM 356, se caracterizó por sus extensos ascensos, carreteras de doble carril y escasos arcenes, además de condiciones de calor extremo que pusieron a prueba la resistencia de los corredores.

A pesar de los intentos, el equipo mexicano no logró adjudicarse los premios intermedios de sprint y montaña, sin embargo, su principal tarea fue proteger a Owen Wright, quien se mantiene como su mejor carta en la clasificación general. La etapa, marcada por un ritmo muy alto y pocas oportunidades de fuga, culminó con un sprint grupal donde Heiner Parra, Efrén Santos y Ángel Gil finalizaron en las posiciones 19, 26 y 27 respectivamente, seguidos de Cormac (36) y Owen Wright (42), todos con el mismo tiempo del vencedor.

Tras la jornada, Wright se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general a 1:29 minutos del líder. En la clasificación por equipos, Canel´s-Java ocupa el tercer puesto a +4:24 minutos, mientras que en la clasificación de la montaña, Parra es el mejor posicionado del equipo en el séptimo lugar con 3 puntos.

“Nuevamente un día con mucho calor, el desgaste se hizo presente en los últimos kilómetros. Mi equipo Canel´s-Java me apoyó en todo momento para no perder la calma y tener un buen remate. Seguimos en la pelea y no nos rendiremos hasta llegar a la última meta de este Tour que tanto me gusta”, comentó Owen Wright al término de la etapa.