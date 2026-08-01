logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Canel´s Racing afina detalles

García Jr. y Max iniciaron con sesión de prácticas en el Óvalo Potosino

Por Romario Ventura

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
A
Canel´s Racing afina detalles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El equipo Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis inició oficialmente sus actividades rumbo a la séptima fecha de la NASCAR México Series, que se disputará este fin de semana en el Súper Óvalo Potosino, combinando la preparación deportiva con una jornada de labor social en San Luis Potosí.

      Los pilotos Rubén García Jr. (#88) y Max Gutiérrez (#23) comenzaron la agenda con una sesión de entrenamiento en el óvalo ubicado en el municipio de Villa de Zaragoza, donde el equipo dirigido por el multicampeón Ramiro Fidalgo trabajó en la puesta a punto de ambos autos para llegar en las mejores condiciones a las prácticas, la calificación y la carrera del domingo.

      Previo a la actividad en pista, ambos pilotos participaron en una visita a la ludoteca "El Rincón de Juan Pablo", perteneciente a la Fundación Juan Pablo, donde convivieron con niñas y niños que reciben atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Ignacio Morones Prieto".

      Durante la visita, Rubén García Jr. y Max Gutiérrez compartieron momentos de convivencia con los pequeños, firmaron autógrafos y entregaron dulces de la marca Canel´s, llevando un mensaje de ánimo a los pacientes y sus familias.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el aspecto deportivo, la escudería aprovechó la jornada de entrenamiento para evaluar el comportamiento de los vehículos y realizar ajustes que permitan afrontar con mayor confianza la semifinal de la temporada regular, una competencia clave en la lucha por asegurar un lugar en el Chase de la NASCAR México Series.

      Tanto Rubén García Jr. como Max Gutiérrez manifestaron su satisfacción con el trabajo realizado hasta el momento y confiaron en que durante las prácticas oficiales podrán encontrar los últimos detalles para ser protagonistas durante el fin de semana y pelear por una nueva victoria en casa.

      La actividad continuará este sábado 1 de agosto con dos sesiones de prácticas, programadas de 10:00 a 11:00 horas y de 13:10 a 14:10 horas. Posteriormente, a las 14:40 horas, se llevará a cabo la sesión de calificación individual, donde los diez pilotos más rápidos avanzarán a una segunda ronda para disputar la pole position.

      La carrera denominada "San Luis Potosí 200" se celebrará el domingo 2 de agosto a las 13:30 horas, con un recorrido de 200 vueltas, un stage al giro 90 y un tiempo límite de 100 minutos, en una prueba que será determinante para las aspiraciones de los pilotos rumbo a la fase final del campeonato.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        FIFA enfrenta oposición global por plan de capital privado para Mundial
        FIFA enfrenta oposición global por plan de capital privado para Mundial

        FIFA enfrenta oposición global por plan de capital privado para Mundial

        SLP

        AP

        La FIFA enfrenta crisis interna y amenaza de boicot tras propuesta de filial comercial.

        Jugador de la Sub-20 hace un llamado a los clubes de Liga MX
        Jugador de la Sub-20 hace un llamado a los clubes de Liga MX

        Jugador de la Sub-20 hace un llamado a los clubes de Liga MX

        SLP

        El Universal

        Luis Gómez destacó la unión del equipo y solicitó más oportunidades en Primera División.

        Liga MX: Jornada 3 presenta tres duelos este viernes
        Liga MX: Jornada 3 presenta tres duelos este viernes

        Liga MX: Jornada 3 presenta tres duelos este viernes

        SLP

        El Universal

        Atlético San Luis recibe a Tijuana en el Alfonso Lastras a las 21:00 horas

        Video | Gilberto Mora causa furor en SLP
        Video | Gilberto Mora causa furor en SLP

        Video | Gilberto Mora causa furor en SLP

        SLP

        Redacción

        Aficionados potosinos recibieron al jugador de Xolos antes del duelo contra el Atlético de San Luis