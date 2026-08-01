Canel´s Racing afina detalles

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El equipo Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis inició oficialmente sus actividades rumbo a la séptima fecha de la NASCAR México Series, que se disputará este fin de semana en el Súper Óvalo Potosino, combinando la preparación deportiva con una jornada de labor social en San Luis Potosí.

Los pilotos Rubén García Jr. (#88) y Max Gutiérrez (#23) comenzaron la agenda con una sesión de entrenamiento en el óvalo ubicado en el municipio de Villa de Zaragoza, donde el equipo dirigido por el multicampeón Ramiro Fidalgo trabajó en la puesta a punto de ambos autos para llegar en las mejores condiciones a las prácticas, la calificación y la carrera del domingo.

Previo a la actividad en pista, ambos pilotos participaron en una visita a la ludoteca "El Rincón de Juan Pablo", perteneciente a la Fundación Juan Pablo, donde convivieron con niñas y niños que reciben atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Ignacio Morones Prieto".

Durante la visita, Rubén García Jr. y Max Gutiérrez compartieron momentos de convivencia con los pequeños, firmaron autógrafos y entregaron dulces de la marca Canel´s, llevando un mensaje de ánimo a los pacientes y sus familias.

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En el aspecto deportivo, la escudería aprovechó la jornada de entrenamiento para evaluar el comportamiento de los vehículos y realizar ajustes que permitan afrontar con mayor confianza la semifinal de la temporada regular, una competencia clave en la lucha por asegurar un lugar en el Chase de la NASCAR México Series.

Tanto Rubén García Jr. como Max Gutiérrez manifestaron su satisfacción con el trabajo realizado hasta el momento y confiaron en que durante las prácticas oficiales podrán encontrar los últimos detalles para ser protagonistas durante el fin de semana y pelear por una nueva victoria en casa.

La actividad continuará este sábado 1 de agosto con dos sesiones de prácticas, programadas de 10:00 a 11:00 horas y de 13:10 a 14:10 horas. Posteriormente, a las 14:40 horas, se llevará a cabo la sesión de calificación individual, donde los diez pilotos más rápidos avanzarán a una segunda ronda para disputar la pole position.

La carrera denominada "San Luis Potosí 200" se celebrará el domingo 2 de agosto a las 13:30 horas, con un recorrido de 200 vueltas, un stage al giro 90 y un tiempo límite de 100 minutos, en una prueba que será determinante para las aspiraciones de los pilotos rumbo a la fase final del campeonato.