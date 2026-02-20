Canel´s Racing continúa alianza

La escudería Canel´s Racing/Team GP reafirmó su compromiso social al anunciar la continuidad de su alianza con la campaña "De Corazón a Corazón", iniciativa encabezada por Christian Trejo, director general de Trejo Promotion, la cual suma ya cuatro años trabajando de manera conjunta en beneficio de personas en situación vulnerable en México.

A lo largo de este tiempo, la campaña ha logrado impactar de manera positiva a comunidades de estados como Chihuahua, Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Querétaro, Aguascalientes, Chiapas, Jalisco y Ciudad de México, consolidándose como un proyecto social constante dentro del deporte motor nacional.

Para Canel´s Racing/Team GP, continuar con esta labor representa una satisfacción especial, ya que en cada una de las plazas que visita el campeonato pueden llevar apoyo y un mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. En esta nueva temporada, los pilotos Rubén García Jr. y Max Gutiérrez volverán a encabezar la campaña como principales embajadores, participando activamente durante las doce fechas que conforman el calendario de la NASCAR México Series 2026.

Christian Trejo destacó que los resultados han sido alentadores. "Hemos hecho grandes alianzas que nos han ayudado a beneficiar a más personas. Tan solo en el año 2025 logramos apoyar a 9 mil personas y desde que comenzó nuestra campaña en 2020 hemos beneficiado a 27 mil", señaló. Asimismo, subrayó que la integración de los pilotos de Canel´s Racing ha sido clave para inspirar a niñas y niños, transmitiendo un mensaje de esperanza y motivación.

Trejo también resaltó que "De Corazón a Corazón" es actualmente la única campaña social vinculada directamente al automovilismo en México, lo que marca una diferencia tanto para las marcas involucradas como para el propio deporte motor, al promover la concientización y atraer a más personas a una causa solidaria.

Finalmente, el creador de la iniciativa agradeció el respaldo del Ing. Fidalgo, del equipo Team GP y Canel´s Racing, así como de patrocinadores y aliados como Tacos Gourmet El Huequito, Mezcal Oro de Oaxaca, Juguetón, Vive Sin Drogas y AQC, quienes contribuyen a que el automovilismo con causa siga creciendo y generando un impacto positivo en distintas comunidades del país.