Canel´s Racing listo para la 2da. fecha de Nascar

El pasado fin de semana el piloto de Canel´s Racing, Rafael Martínez tuvo su primer acercamiento con el auto que estará manejando en la segunda fecha NASCAR Peak México a efectuarse el 4 y 5 de mayo en el Súper Óvalo Chiapas, entrenamiento que fue de mucha ayuda para el equipo.

Este entrenamiento fue importante para el equipo ya que también estuvo presente Alex de Alba Jr., quien probó el auto Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy número 88 del monarca Rubén García Jr., que no pudo estar presente por compromisos en los Estados Unidos.

Un gran trabajo se realizó durante la sesión de entrenamientos en el Óvalo Potosino donde tanto Rafael Martínez como Alex de Alba probaron los dos autos que estarán este próximo fin de semana defendiendo los colores de Canel´s y Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy en el sureste mexicano.

Rápida sería la adaptación de Rafa Martínez a su nuevo auto Canel´s saliendo a pista para dar algunos giros y posteriormente regresar a fosos buscando un nuevo ajuste que le permitiera llevar su unidad al límite, sacando todos los detalles que pudieran afectar en un futuro el rendimiento dentro de la competencia en Chiapas.

"Fue un día muy importante para mí, me reencontré con mi equipo de toda la vida, tuve mi primer acercamiento al auto Canel´s que está espectacular con un color azul metálico, rodamos mucho rato y al final pudimos llegar al objetivo que buscábamos en este entrenamiento, en general me sentí muy bien, ahora estamos listos y fuertes para empezar la carrera en Chiapas, espero darle al equipo un buen resultado así como a todos los fans, amigos y amigas que me han apoyado siempre y sobre todo a Canel´s, quien junto al Ingeniero Ramiro Fidalgo me están dando esta oportunidad", manifestó el regiomontano Rafael Martínez.

Presente junto a su equipo, aunque su categoría Challenge no va a tener acción en Chiapas, Alex de Alba Jr., el piloto número 14 de Canel´s/RIC Energy/MEQA/Kultec también practicó este fin de semana en el Óvalo Potosino como apoyo en la preparación del auto 88 de García Jr., momento que para él es de mucha ayuda en la suma de kilómetros rumbo a su siguiente compromiso de temporada que será en Guadalajara.

"Apoyamos el fin de semana al equipo en la preparación de los dos autos que van a Chiapas, desafortunadamente yo no estaré presente por cuestiones de calendario de mi categoría, pero estos momentos son de mucha ayuda para seguir sumando kilómetros que nos permitan llegar a mi segunda carrera de la mejor manera buscando un buen resultado para Canel´s/RIC Energy/MEQA/Kultec", comentó el piloto tunero.