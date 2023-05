"Canelo" Álvarez confirma invitada especial a su pelea

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La familia Álvarez Barragán tiene una cita la noche de este sábado 6 de mayo en el estadio Akron, cuando Saúl "Canelo" Álvarez se mida a John Ryder.

El mexicano regresa a Jalisco y a México tras 12 años de su último combate en este territorio, por lo que será un día inolvidable para él, por ello tendrá invitados especiales.

El "Canelo" se encargó de revelar que para su pelea ante Ryder tendrá como invitada especial a su abuelita materna, Enedina Fernández.

"Sí, ya (me confirmó)", expresó el pugilista.

"Canelo" compartió que será la primera vez que su abuelita lo vea en el ring, pese a que ya tiene una carrera de 17 años en los encordados.

"Mi abuela es muy importante para mí y para toda la familia, es alguien muy especial el hecho que esté ahí significa mucho porque siempre nunca me ve en la televisión porque dice que se pone muy nerviosa", compartió el campeón indiscutido de los supermedianos.

Enedina Fernández tiene 96 años de edad y formará parte de los lugares especiales que tiene reservado el Álvarez en las primeras filas del estadio Akron.

"El hecho de que esté ahí, que me esté acompañado se vuelve algo especial", dijo sonriente el boxeador tapatío.