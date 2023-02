Canje de Irving y Durant pone fin a era vacía con los Nets

NUEVA YORK.- James Harden llegó a Brooklyn y predijo que su asociación con Kevin Durant y Kyrie Irvin sería de “miedo”.

Todo acabó en un instante.

No sólo el trío, pero la era en Brooklyn.

Llegó tan rápido a su fin que cuando Harden vuelva el sábado a Brooklyn por primera vez en la temporada regular, menos de un año después de que lo enviaron a Filadelfia, no encontrará a Durant o Irving.

Todos se han ido. Las tres superestrellas pidieron su salida una a una.

“Entonces no funcionó”, reconoció el gerente general Sean Marks. “Algunas fueron situaciones que podíamos controlar, otras no”.

Durant fue el último en irse tras ser canjeado a Phoenix el jueves, Irving fue enviado días antes a Dallas.

Los amigos decidieron irse juntos a Brooklyn en el 2019. Harden se unió al inicio de la temporada 2020-21.

Durant y Harden sumaban siete títulos anotadores. Todos una constante en el All-Star. Los Nets favoritos a ganar el campeonato.

“Teníamos a James y debíamos ser un superequipo”, reconoció Irving. “Jugamos poco tiempo juntos y hubieron muchas lesiones y otras situaciones. Me hubiera gustado que funcionara a largo plazo, pero no hay errores, no hay coincidencias”.

Tampoco estuvieron cerca del título. Durant, Harden e Irving sólo disputaron 16 encuentros juntos y ganaron una serie de postemporada.

Fue increíble en su mejor momento. Los Nets superaron a Boston en cinco encuentros en la primera ronda en el 2021 y aplastaron a Milwaukee en los primeros dos duelos de las finales de la Conferencia Este.

Pero Harden sufrió una tensión en el tendón de la corva casi al inicio de la serie e Irving sufrió un esguince en el tobillo en el juego 4. Los Bucks dieron la vuelta y se llevaron la serie con una victoria en tiempo extra en el juego 7 para eventualmente levantar el trofeo.

Los Nets eran favoritos otra vez en el 2021-22, pero la temporada se vino abajo en la pretemporada cuando Irving se negó a vacunarse contra el COVID-19.

Eventualmente regresó en enero para los juegos de visita, pero en ese momento Harden ya se había desilusionado. Pidió salir y los Nets lo enviaron a los 76ers para adquirir a Ben Simmons.