Cañón del Huajuco Oro, se corona en Charreada de Gala

venturaromario82@gmail.comCon gran ambiente y tradición, este domingo se llevó a cabo con éxito la Charreada de Gala en el Lienzo Rancho del Charro, como parte de los festejos por la toma de protesta del nuevo consejo administrativo 2026-2028 de la Asociación Potosina de Charros.

El evento reunió a destacadas agrupaciones en un atractivo cuadrangular amistoso, con la participación de la Asociación Nacional de Charros de la Ciudad de México, Cañón del Huajuco Oro de Monterrey, Potosina de Charros San José del Tapanco y los equipos locales Potosina de Charros EV, además de la presentación especial de la escaramuza Nuevo Emporio en su día conmemorativo.

En lo deportivo, el triunfo fue para el conjunto regiomontano Cañón del Huajuco Oro, que finalizó con 287 puntos, destacando especialmente en las manganas a pie gracias a la actuación del potosino Cristian Esqueda, quien aportó 77 unidades, así como en la suerte del coleadero, donde sumaron 73 puntos.

Por su parte, los locales de Potosina de Charros EV se quedaron cerca al registrar 275 puntos, sobresaliendo en el coleadero con la participación de Clemente Enciso, German Malo y Carlos Malo, quienes acumularon 60 unidades. También brillaron en manganas a caballo con Rodrigo Malo, quien sumó 45 puntos.

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El tercer puesto fue para la Asociación Nacional de Charros con 181 unidades, destacando en el coleadero con 66 puntos y en manganas a caballo con Miguel Padilla, quien logró 32 unidades.

Finalmente, la Potosina de Charros San José del Tapanco cerró su participación con un total de 129 puntos, en una jornada que, más allá de la competencia, celebró la tradición, la convivencia y la historia de la charrería mexicana.