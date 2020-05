Cantante cuenta detalles de la fiesta de Jonathan Orozco

Luego de que 15 futbolistas de Santos Laguna dieron positivo a coronavirus y Jonathan Orozco haya reconocido públicamente que estaba contagiado de Covid-19, el portero y capitán del Santos celebró su fiesta de cumpleaños días antes de los resultados por lo que los rumores de dónde se había contagiado comenzaron.

En unos videos que se hicieron virales en redes sociales se podía observar a Jonathan cantando junto a algunos integrantes de un grupo musical del cual es parte Armando Rodríguez quien aclaró varios detalles de la fiesta del cumpleaños 34 del arquero de la Liga MX.

En entrevista para ESPN, Armando Rodríguez mencionó que no era un grupo numeroso como se mencionó en algunos medios, sino sólo era un dueto el que fue a animar la fiesta, además de que no ve irresponsable el que el portero de Santos haya celebrado de esa forma su cumpleaños.

"Mucha gente habla sin saber la verdad, somos un dueto y jamás fue una banda, solamente somos dos personas, no lo veo como irresponsabilidad, porque fue una reunión familiar y no eran ni siquiera más de siete personas. Las reglas dicen que pueden ser menos de 10 personas", dijo Armando.

Por otro lado, también aclaró que él no está contagiado y su prueba salió negativa, haciendo énfasis en las medidas que tomó el cancerbero durante la fiesta. "Di negativo. Es prueba de que hubo responsabilidad, porque si no hubiera las medidas estaría contagiado, en ningún momento lo vi irresponsable, porque al momento de entrar igual tenían medidas, como la de desinfectar los zapatos, desinfectó el micrófono y nosotros estuvimos retirados de la gente", puntualizó el músico.