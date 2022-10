"Caramelo", el aficionado Número 1 de la Selección Mexicana

A-AA+

Seguramente en cualquier partido de la Selección Mexicana, ya sea de la mayor o de cualquier categoría inferior tanto varonil como femenil, has visto en el estadio o las tomas de las cámaras de televisión a un aficionado con sombrero charro, un zarape adornado con la bandera mexicana con el nombre del estado de Chihuahua y con una réplica de la Copa del Mundo en sus manos.

En su sombrero luce varias banderas del mundo y los logos de los Mundiales del 2006 y de Brasil 2014 y en la parte de enfrente del mismo se lee "Caramelo", como se le conoce a este fiel aficionado mexicano que se para a donde vaya el Tricolor.

Su nombre es Héctor Chávez y su amor por la Selección Nacional empezó en 1986 en la Copa del Mundo que se realizó en México cuando su padre le ofreció un viaje de estudios por su graduación o asistir a los partidos del Mundial. Su respuesta inmediata fue ir a la fiesta del futbol.

Desde entonces no se pierde ninguna Copa del Mundo. Incluso, asistió a Italia 1990 a pesar de que el Tricolor no asistió por la famosa polémica de los "Cachirules". Pero su amor por el equipo mexicano va más allá de los mundiales, pues también acude a los Juegos Olímpicos, Copas Oro, Mundiales Sub-20, Sub-17, y a los partidos de la Selección Femenil. En cualquier parte del mundo donde juegue cualquier representativo nacional, allí estará su característica bandera y sombrero de charro.

El "Caramelo" es Licenciado en Administración de Empresas, lo que le ha permitido tener algunos negocios y con eso costearse los viajes. Primero tomó el negocio de su padre que era de la compra-venta de joyería, posteriormente se dedicó a las bienes raíces en los Estados Unidos.

Incluso, ha comentado que la Federación Mexicana de Futbol lo ha apoyado con boletos o descuentos de los mismos, al igual que algunas marcas, con tal de portar su logotipo, situación que le facilita aún más estar presente en cada partido.

Actualmente, el aficionado está en medio de la polémica con la Selección Mexicana por hacerle una petición especial a Gerardo "Tata" Martino relacionada con Javier Hernández.