Cardenales se imponen ante los Piratas

PITTSBURGH.- Nolan Gorman conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y Alec Burleson y Jordan Walker remolcaron tres carreras cada uno para guiar el martes a los Cardenales de San Luis a una victoria por 11-7 sobre los Piratas de Pittsburgh.

JJ Wetherholt y el panameño Iván Herrera, los dos primeros bateadores en el orden ofensivo de los Cardenales anotaron tres carreras cada uno. Burleson, Walker y Masyn Winn terminaron con dos hits cada uno.

Gorman abrió el marcador con un jonrón para iniciar la segunda entrada, su cuarto de la temporada. Victor Scott II inició una segunda entrada de dos carreras con su primer jonrón de la campaña, antes de que Wetherholt conectara un doble y anotara con un sencillo de Walker.

Los Cardenales ampliaron su ventaja a 6-0 en la quinta entrada cuando Burleson conectó un doble impulsor, y Walker y Gorman siguieron con elevados de sacrificio consecutivos.

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Kyle Leahy (3-3) permitió tres carreras y nueve hits en cinco innings y un tercio, con siete ponches. Los Piratas anotaron tres carreras en la sexta entrada con jonrones del dominicano Oneil Cruz y un cuadrangular de dos carreras de Ryan O´Hearn.

Braxton Ashcraft (1-2) fue castigado con seis carreras en cuatro innings y un tercio después de ser activado de la lista de duelo/emergencia médica familiar antes del juego. Permitió seis hits, ponchó a siete y dio tres bases por bolas.