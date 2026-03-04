Cardinals liberarán a Murray tras 7 años

TEMPE.- Los Cardinals de Arizona le informaron al mariscal de campo dos veces elegido al Pro Bowl Kyler Murray que lo dejarán en libertad al inicio del nuevo año de la liga el 11 de marzo, le confirmó a The Associated Press una persona familiarizada con la decisión.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque la medida se puede anunciar oficialmente hasta la próxima semana.

Murray, la primera selección global del draft de 2019 —a quien se le adeudan 36,8 millones de dólares en dinero garantizado en 2026— quedará libre para firmar con cualquier equipo una vez que sea dado de baja.

El jugador de 28 años publicó un mensaje de despedida para los aficionados de Arizona en redes sociales, y lamentó no haber podido tener más éxito con la franquicia. Condujo al equipo a los playoffs solo una vez en siete años —una derrota en la ronda de comodines en 2021.

"A todos los que me apoyaron y mostraron amabilidad con mi familia y conmigo durante mi tiempo en AZ, de todo corazón, gracias", escribió Murray. "No quería nada más que ser quien terminara con la sequía de 77 años para esta organización; lamento habernos fallado. A esta comunidad y a mis hermanos les deseo solo lo mejor".

"No soy ajeno a la adversidad; estoy preparado para lo que venga. Confío en Dios y en mi ética de trabajo. De verdad creo que mi mejor fútbol americano está por delante y espero con ansias demostrarlo. Que Dios los bendiga".

Murray jugó apenas cinco partidos la temporada pasada —lanzó para 962 yardas, seis touchdowns y tres intercepciones antes de sufrir una lesión en el pie contra los Titans de Tennessee. Los Cardinals pensaron que Murray se perdería solo unas semanas, pero el suplente Jacoby Brissett jugó bien en su ausencia, lo que generó una disputa en la posición de mariscal de campo.

Con el tiempo, Murray fue colocado en la lista de reserva de lesionados y se perdió el resto de la temporada. Los Cardinals terminaron con marca de 3-14 y despidieron al entrenador Jonathan Gannon.

Murray llegó a Arizona con enormes expectativas tras ganar el Trofeo Heisman en Oklahoma en 2019, y por momentos respondió.