Carlos Albert se despide de los medios de comunicación con mensaje

El periodista deportivo Carlos Albert cerró su ciclo en los medios de comunicación con un programa especial en La Octava Sports y en Reacción en Cadena.

Albert compartió unas emotivas "Albertencias", su característica sección en los últimos meses, ahora dedicadas a carrera.

"Hoy le bajo el switch a mi vida", fue el contundente mensaje con el que dijo adiós.

"Se concretan y finalizan poco más de 50 años de actividades ligadas al deporte", expresó Albert Llorente quien recordó su debut con el Necaxa en 1963, único equipo con él jugó.

1978 fue el año en el que comenzó en los medios de comunicación, "en los que me mantuve trabajando ininterrumpidamente por 43 años", compartió "El Tío Carlos", además compartió la razón de ser de su duro y crítico estilo.

"Siempre se trató de mover el fuego para que el calor de la pasión nunca se apague", sentenció.

De igual forma recordó y agradeció a todos aquellos que lo acompañaron en el camino de la televisión, el radio, prensa escrita y digital.

"Me considero un privilegiado por transitar en estos caminos de la mano de los mejores y más reconocidos periodistas de esta época de las más reconocidas empresas de comunicación. Agradezco lo que me enseñaron en el camino, lo disfruté enormemente", declaró con la voz entrecortada.

Su polémico estilo le generaba críticas, pero también reconocimiento por parte del público, de quienes también se despidió, "agradezco a ustedes amigos escuchas y lectores que le dieron sentido a mi vida profesional".

Carlos Albert fue parte de los pioneros del periodismo deportivo en el país y así lo reconocen muchos de los que hoy en día son referentes de los micrófonos, como Rodolfo Vargas, Antonio Rosique, David Medrano, David Faitelson, entre otros, que mandaron un mensaje especial al "Tío Carlos".

Acompañado de Enrique Beas y Luis Castillo, Carlos Albert Llorente finalizó su "partido" en los medios de comunicación.