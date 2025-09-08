Carlos Alcaraz se proclama campeón del US Open y alcanza el número uno

NUEVA YORK (AP) — Carlos Alcaraz regresó oficialmente al puesto número uno en el ranking de la ATP por primera vez en dos años, reemplazando el lunes a Jannik Sinner después de vencerlo en la final masculina del Abierto de Estados Unidos.

"Cuando logras los objetivos que te propones al inicio del año, se siente increíble", señaló Alcaraz tras conquistar su segundo título en Flushing Meadows y su sexto trofeo de Grand Slam.

"Para mí, lograr eso una vez más... es un sueño", añadió el español de 22 años.

En el ranking femenino, Amanda Anisimova subió cinco posiciones hasta alcanzar el mejor puesto de su carrera, el número cuatro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alcaraz subió del número dos y cambió lugares con Sinner gracias a una victoria 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 ante el italiano en el estadio Arthur Ashe el domingo.

Sinner había mantenido el número uno desde que debutó allí en junio de 2024, una estancia de 65 semanas.

Alcaraz alcanzó por primera vez ese puesto en septiembre de 2022 a los 19 años, convirtiéndose en el número uno más joven en la historia de la ATP, al adjudicarse su primer campeonato de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de ese año. Cedió ese ranking en septiembre de 2023.

Alexander Zverev se mantuvo en el número tres el lunes, mientras que Novak Djokovic, el campeón de 24 grandes y que perdió ante Alcaraz en las semifinales del viernes, subió tres posiciones del número siete al número cuatro.

Sabalenka se aseguró de permanecer en el número uno al llegar a los cuartos de final en Nueva York, y luego terminó llevándose su segundo título consecutivo del US Open con una victoria 6-3, 7-6 (3) el sábado sobre Anisimova, una estadounidense de 24 años.

El segundo subcampeonato de Anisimova en un Slam —perdió ante Iga Swiatek en la final de Wimbledon en julio— le permitió subir cinco posiciones desde el número nueve, parte de un notable ascenso desde fuera del Top 350 cuando regresó la temporada pasada tras un descanso por salud mental.

Swiatek, eliminada en los cuartos de final del US Open por Anisimova, se mantuvo en el número dos, seguida por Coco Gauff.

Jessica Pegula descendió del número cuatro al número siete. Sucumbió contra Sabalenka en las semifinales la semana pasada, un año después de perder ante ella en la final del US Open.

La primera semifinal de Grand Slam de Naomi Osaka desde el Abierto de Australia 2021 —perdió el jueves ante Anisimova en esa ronda— la llevó del número 24 al número 14. La campeona de cuatro grades y ex número uno no había estado en el Top 20 desde enero de 2022.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes