logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka ganan premios Laureus en Madrid

El Paris Saint-Germain logró su primer título de Liga de Campeones y fue premiado como equipo del año.

Por AP

Abril 20, 2026 08:03 p.m.
A
Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka ganan premios Laureus en Madrid

MADRID (AP) — Los tenistas Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka fueron nombrados deportistas del año en los premios Laureus el lunes, mientras que el Paris Saint-Germain fue el equipo del año.

Premios Laureus reconocen a los mejores deportistas del año

Alcaraz ganó el Abierto de Francia y el de Estados Unidos el año pasado, además del de Australia en enero. Sabalenka, la mujer mejor clasificada, conquistó el año pasado su segundo US Open consecutivo.

El PSG dio el gran salto al conseguir su primer título de la Liga de Campeones en 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Otros galardonados destacados en la ceremonia en Madrid

Rory McIlroy, quien defendió con éxito este mes el título del Masters, recibió el premio al regreso del año.

La estrella del Barcelona y de España Lamine Yamal, de 18 años, ganó el premio al joven deportista del año.

El campeón de Fórmula 1 Lando Norris recibió el premio a la revelación mundial del año.

La figura del fútbol alemán Toni Kroos ganó el premio a la inspiración deportiva mundial, y la gimnasta retirada Nadia Comaneci obtuvo el premio a la trayectoria.

El premio mundial al deportista de deportes de acción fue para la snowboarder estadounidense Chloe Kim.

El brasileño Gabriel Araújo fue el deportista mundial del año con discapacidad.

La ceremonia de entrega de premios en la capital española fue presentada por la leyenda del tenis Novak Djokovic y la esquiadora de estilo libre Eileen Gu.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka ganan premios Laureus en Madrid
Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka ganan premios Laureus en Madrid

Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka ganan premios Laureus en Madrid

SLP

AP

El Paris Saint-Germain logró su primer título de Liga de Campeones y fue premiado como equipo del año.

John Korir rompe récord y gana maratón Boston 2025
John Korir rompe récord y gana maratón Boston 2025

John Korir rompe récord y gana maratón Boston 2025

SLP

AP

Lokedi ganó la carrera femenina con 2:18:51 y defendió su título consecutivo en Boston.

Real Madrid campeón de la Youth League en Suiza
Real Madrid campeón de la Youth League en Suiza

Real Madrid campeón de la Youth League en Suiza

SLP

AP

Florentino Pérez asistió a la final junto al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Carlos Alcaraz duda participación en Roland Garros por lesión
Carlos Alcaraz duda participación en Roland Garros por lesión

Carlos Alcaraz duda participación en Roland Garros por lesión

SLP

AP

El tenista español espera resultados médicos para definir su participación en Roland Garros.