Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka ganan premios Laureus en Madrid

MADRID (AP) — Los tenistas Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka fueron nombrados deportistas del año en los premios Laureus el lunes, mientras que el Paris Saint-Germain fue el equipo del año.

Premios Laureus reconocen a los mejores deportistas del año

Alcaraz ganó el Abierto de Francia y el de Estados Unidos el año pasado, además del de Australia en enero. Sabalenka, la mujer mejor clasificada, conquistó el año pasado su segundo US Open consecutivo.

El PSG dio el gran salto al conseguir su primer título de la Liga de Campeones en 2025.

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Otros galardonados destacados en la ceremonia en Madrid

Rory McIlroy, quien defendió con éxito este mes el título del Masters, recibió el premio al regreso del año.

La estrella del Barcelona y de España Lamine Yamal, de 18 años, ganó el premio al joven deportista del año.

El campeón de Fórmula 1 Lando Norris recibió el premio a la revelación mundial del año.

La figura del fútbol alemán Toni Kroos ganó el premio a la inspiración deportiva mundial, y la gimnasta retirada Nadia Comaneci obtuvo el premio a la trayectoria.

El premio mundial al deportista de deportes de acción fue para la snowboarder estadounidense Chloe Kim.

El brasileño Gabriel Araújo fue el deportista mundial del año con discapacidad.

La ceremonia de entrega de premios en la capital española fue presentada por la leyenda del tenis Novak Djokovic y la esquiadora de estilo libre Eileen Gu.